مدرب البرازيل يرشح 3 منتخبات للفوز بالمونديال

أكد مدرب منتخب البرازيل الأول، أدينور ليوناردو باتشي “تيتي”، أن راقصي السامبا من المنتخبات المرشحة للتتويج بلقب كأس العالم في روسيا، لأنه قادر على الفوز مع اللعب بشكل جيد، رغم أنه رشح أيضا ألمانيا وفرنسا.

وصرح تيتي، عقب الفوز الكاسح للسامبا على تشيلي في آخر جولات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال بثلاثية نظيفة، ليبعدها عن المونديال “البرازيل واحدة من المنتخبات المرشحة للقب، نظرا للكرة التي تقدمها وللمستوى وللأداء أكثر من النتائج. بالطبع إنها واحدة من المرشحين”.

وأضاف “نجحنا في الجمع بين التنافسية واللعب الجميل، ليس من المستحيل تحقيق الفوز مع اللعب بشكل جميل. لا أعلم إذا كنا سنحقق اللقب ولكن ما يفعله اللاعبون يزيدني فخرا”.



وامتدح تيتي، قدرات المنتخب الفرنسي بقوله “يلعب بمستوى قوي للغاية”، مع ظهور لاعبين أمثال كيليان مبابي وألكسندر لاكازيتي وأنطوان جريزمان، وكذلك ألمانيا “التي تغير لاعبيها لكنها تحافظ على نفس الأسلوب”.

وأبدى حزنه لعدم تمكن تشيلي من المشاركة في المونديال قائلا “هي واحدة من المنتخبات التي قدمت أفضل مستوى لكرة القدم مؤخرا”.

وبخصوص تأهل الأرجنتين للمونديال في الجولة الأخيرة، بفوزها على الإكوادور 3-1، قال “استحقوا التأهل إلى روسيا بفضل ليونيل ميسي”.