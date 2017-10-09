مدربا لبنان وكوريا الشمالية يتفقان على صعوبة مواجهتهما غدا

اتفق مدربا لبنان وكوريا الشمالية، المونتنيجري ميودراغ رادولوفيتش، والنرويجي يورن أندرسن، على الترتيب، على صعوبة مباراة الفريقين غدا الثلاثاء، على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، في إطار الدور الحاسم لتصفيات كأس آسيا “الإمارات 2019”.

وفي حين يعول رادولوفيتش على حماس لاعبيه وتصميهم ومؤازرة الجمهور لهم، لخطف النقاط الثلاث والتأهل المبكر للنهائيات، يؤكّد أندرسن أن عناصره استعدت جيداً للقاء، وقد تخطوا الخيبة جراء خطف لبنان التعادل في بيونج يانج، في اللحظة الأخيرة في 5 سبتمبر الماضي.

ووصف أندرسن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم، المباراة بالمهمة جداً للطرفين، وأكد أن فريقه يريد تسجيل فوزه الأول بعد تعادلين (أمام هونج كونج ولبنان)، لافتاً إلى أن تأجيل اللقاء مع ماليزيا 3 مرات وضعهم تحت ضغط، كما أثر على باقي فرق المجموعة.

وكشف أندرسن أن الإصابات حالت دون حضور لاعبين أساسيين هما بونغ وشول، كاشفاً أن منتخبه فوجئ بقوة نظيره اللبناني خارج أرضه، لاسيما على صعيد مهارات عدد من لاعبيه وأسلوب انتشاره.

وأضاف: “لم نتوقع مقارعتنا بهذه الطريقة، وكنا نتطلّع للفوز في أول مباراة على أرضنا منذ سنتين”.

وفي الوقت الذي وعد فيه اللاعب كيم يونج سونج، بتقديم ما يعكس الجهود المبذولة خلال التحضيرات الطويلة، أكد قائد منتخب لبنان حسن معتوق، أن اللاعبين سيبذلون كل جهدهم للفوز.

وقال معتوق: “هذا واجب وطني وشرف كبير، نحن ندرك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعازمون على الفوز لضمان التأهل وتخفيف الضغط عنا لاحقاً”.

من جانبه، لفت رادولوفيتش إلى أن اللقاء قد يكون تاريخياً للجميع، خصوصا وأنهم متصدرون بـ7 نقاط، وجاهزون على الرغم من غياب حسن سعد “سوني” ونادر مطر، بداعي الإصابة.

وقال : “التشكيلة وحدة متكاملة ويعرف أفرادها أدوارهم ومؤهلين لها، ونضع نصب أعيننا التأهل للمرة الأولى من خلال التصفيات، ومواصلة مسيرة عدم الخسارة المستمرة منذ 18 شهراً، كما أن كسب النقاط الثلاث المؤهلة يحسّن موقعنا في تصنيف الاتحاد الدولي وخلال قرعة النهائيات”.

وأكمل: “أنا فخور باللاعبين الذين استبسلوا في بيونج يانج، والمنتخب الكوري الشمالي مترابط وقوي ويشكّل خطورة خصوصاً في الكرات الثابتة والركنية، وهو جدير بالاحترام ومرشّح منذ البداية لينافسنا في المجموعة”.

وأردف مدرب لبنان: “علينا ألا ننسى أنه بلغ نهائيات كأس العالم مرتين وكأس آسيا 4 مرات”.

وأكد رادولوفيتش أنه منذ انطلاق التصفيات يتعامل وجهازه الفني مع كل مباراة بمفردها، ووفق ظروفها ومقتضياتها.

وتابع: “الإعداد مستمر، نعالج نقاط ضعف متنوعة، وأعتقد أنّ تمكننا من تسجيل أهداف في كل مباراة يعكس نجاحنا في تخطّي مشكلات عديدة، على أمل التخلّص منها لاحقاً”.

وفي رسالة إلى الجمهور، طلب رادولوفيتش أن تتوحد الألوان كلها خلف المنتخب.

يذكر أن رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، زار المنتخب في مقر إقامته والتقى أفراده، مثنياً على ما يقدمونه ومقدرا جهودهم، ناقلاً تطلعات اللبنانيين والأسرة الرياضية عموماً وتمنياتهم بأن يتحقق حلم التأهّل.

وسبق المؤتمر الصحفي الاجتماع الفني الذي ترأسه مراقب المباراة الأردني طلال السويلمين، وحضره مراقب الحكام البحريني عبد الكريم جاسم محمود، بجانب مسؤولي المنتخبين.

وقد تمثل الجانب اللبناني بمدير المنتخب فؤاد بلهوان، والمنسّق الإعلامي في التصفيات وديع عبد النور، ومسؤول التجهيزات أحمد فخر الدين، فضلاً عن المسؤولين عن الشؤون التنظيمية والطبية والأمنية.

وسيرتدي منتخب لبنان الزي الأحمر كاملاً (حارس المرمى: الأخضر كاملاً)، ومنتخب كوريا الشمالية الزي الأبيض كاملاً (حارس المرمى: الرمادي كاملاً).