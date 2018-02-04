مداهمة اعقبها كمين قامت بهما شعبة المعلومات في الجنوب اسفرا عن توقيف تاجر ومروج ومتعاطيي مخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 1/2/2018 تمكنت احدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف :

س. ف. (مواليد عام 1964، لبناني)

ع. ج. (مواليد عام 1970، لبناني)

لقيام الأول بترويج المخدرات والثاني بتعاطيها.

وبنتيجة المتابعة الحثيثة كمنت دورية من هذه الشعبة في بلدة الجرمق للشخص الذي يزود (س.ف.) بالمخدرات، ولدى رصده حاول الفرار، فاطلق عناصر الدورية النار باتجاه اطارات الآلية وتمكنوا من توقيفه ويدعى:

أ. ط. (مواليد عام 1981، لبناني)

وضبط بحوزته 11 مظروفاً من مادة الكوكايين، بيان قيد افرادي ورخصة سوق مزورتان.

كما تمّ توقيف المدعوة :

ج. ب. (مواليد عام 2001، سورية)

كانت برفقته على متن الآلية، وضبط بحوزتها كمية من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهم، اعترف:

_ ( أ. ط .) بشراء المخدرات من ( ع.ج.) المقيم في بلدة بريتال وبيعها للعديد من الزبائن.

وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات العدلية.

_ ( س.ف.) باستلام المخدرات من ( أ .ط.) وبيعها.

سلم الموقوفون مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات الاقليمي في الجنوب في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهم، بناء لاشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.