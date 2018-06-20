مدافع المغرب: لا تحترموا رونالدو

دعا المدافع الأيمن للمنتخب المغربي نبيل درار، مساء الثلاثاء، زملاءه إلى”عدم احترام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كثيرا في الملعب لأنه لاعب مثل أي لاعب آخر”.

وقال درار: “نحن لدينا مباراة مهمة لخوضها، والخطأ ممنوع علينا فيها”.

وحذر: “صحيح هو كريستيانو، ومن أقل الفرص يهز الشباك. يجب الانتباه لأنه لاعب عظيم. لكن لديهم أيضا برناردو سيلفا، والكثير من اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفرق. بالطبع يجب أن نكون مركزين بنسبة 100 بالمئة”.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب المغربي، الفرنسي هيرفيه رونار أنّ “رونالدو استثنائي لكن علينا أن نفعل كل شيء لكي لا يكون كذلك في المباراة “.