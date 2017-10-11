مخرج سوري معارض يتعرض لمحاولة اغتيال في إسطنبول!!

تعرض المخرج السينمائي السوري المعارض، محمد بايزيد، لمحاولة اغتيال، مساء أمس الثلاثاء، في إسطنبول.وذكرت صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه أصيب بطعنة، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، وهو الآن في غرفة الطوارئ.

وأضاف المنشور، أن الشرطة التركية حضرت إلى مكان الحادثة، وتم تزويدهم بالتفاصيل، التي رفضت الصفحة ذكرها “للضرورة الأمنية”.

من جهتها، أكدت زوجته، سماح صافي، على صفحتها في “فيسبوك”، حادث الطعن، دون أن تبين مستوى الإصابة التي تعرض لها.

وكان المخرج السوري في إسطنبول، بصدد المشاركة في أعمال “منتدى الشرق الشبابي”، الذي اختتم يوم الثامن من الشهر الجاري، واستمر يومين.

ومحمد بايزيد، مخرج سوري حاصل على الجنسية الأمريكية، متحصل على عدد من الجوائز الدولية، وأخرج عشرات الإعلانات والفيديو كليبات والحملات والبرامج الشهيرة.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، عثرت الشرطة التركية، على جثتي المعارضة السورية عروبة بركات (60 عاما) وابنتها الصحفية حلا (22 عاما)، في منزلهما بإسطنبول، بعد تعرضهما للقتل طعنا بالسكين من قبل قريب لهما.