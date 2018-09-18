مخابرات الجيش أوقفت المطلوب البارز بهاء حجير

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المطلوب البارز بهاء الدين حجير المشتبه به سابقا بعلاقته بمنفذ تفجيري السفارة الايرانية في بيروت الانتحاري معين ابو ظهر في تشرين الثاني من العام 2013 .

وحجير الذي ينتمي الى كتائب عبد الله عزام كان متواريا طيلة السنوات الماضية داخل المخيم وجرت عدة محاولات سابقة من قبل والده لتسليمه للسلطات اللبنانية .

مصادر امنية ابلغت تلفزيون المستقبل ان توقيف حجير تم في عملية امنية نفذتها مديرية المخابرات في الجيش واستمر التحضير لها اسابيع من التخطيط والمتابعة والرصد واجراء مناورات امنية ، تحفظت المصادر الأمنية عن الافصاح عنها لدواع امنية ولمتابعة اهداف اخرى بحسب ما ذكرت هذه المصادر.