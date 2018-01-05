محمد صلاح يفوز بجائزة افضل لاعب افريقي لعام 2017

تُوج محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017 خلال الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء اليوم، الخميس، في مدينة أكرا الغانية.

وحصل السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الآخر، على المركز الثاني، فيما جاء الجابوني بيير أوباميانج، نجم بوروسيا دورتموند، في المركز الثالث.

وبات صلاح ثاني لاعب مصري في التاريخ يتوج بهذه الجائزة، بعد أن حصدها محمود الخطيب، نجم المنتخب المصري السابق، والرئيس الحالي للنادي الأهلي.

ويأتي تتويج الفرعون المصري بعد عام مميز، هو الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن، سواء مع روما الإيطالي أو مع ليفربول، إذ سجل 17 هدفا في البريمييرليج، يحتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين.

ومن جهة أخرى، فإن صلاح ساهم أيضا في وصول المنتخب المصري لنهائي كأس إفريقيا في الجابون، بالإضافة إلى تأهل تاريخي لكأس العالم 2018 بعد غياب طويل.

يذكر أن صلاح كان فاز في وقت سابق بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لأفضل لاعب في القارة السمراء.