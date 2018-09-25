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عربيد: تطالب قوى الانتاج بالذهاب الى تشكيل حكومة جامعة والبدء بالاصلاحات والشروع باستئصال الفساد واتخاذ قرار بوقف الهدر والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين واقرار مشاريع سيدر

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