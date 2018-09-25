محمد شقير بعد اجتماع الهيئات الاقتصادية: البعض ما زال يتلهى بمقعد حكومي ونحن امام المزيد من انعدام الثقة بالبلد والفقر والبطالة وهجرة الشباب والتراجع المعيشي وإقفال المؤسسات وتردي الخدمات والفساد والكثير الكثير من التعب النفسي

محمد شقير: فليقدم الجميع التنازلات من اجل تأليف الحكومة بأسرع وقت لأن من واجب الدولة اللبنانية تأمين الخدمات ودعم الاقتصاد ووضع حد للفساد لتحسين وضع اللبناني

الأسمر: الحكومة يجب أن تتألف فورا لحماية الانناج والاقتصاد

الأسمر: لن نسكت بعد اليوم على ما نراه من انهيار ولامبالاة والغد لن يكون كالأمس وسنبادر للتحرك والتصعيد لحماية الشعب المنكوب

الأسمر: لتأليف حكومة فورا بعيدا عن المحاصصة لمعالجة الاقتصاد

عربيد: تطالب قوى الانتاج بالذهاب الى تشكيل حكومة جامعة والبدء بالاصلاحات والشروع باستئصال الفساد واتخاذ قرار بوقف الهدر والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين واقرار مشاريع سيدر