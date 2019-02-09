محمد سليمان: نحن في أمسّ الحاجة إلى العمل لتعويض الوقت المهدور 

شدد عضو كتلة المستقبل النائب محمد سليمان على أن “عكّار وكل المناطق المحرومة من حقها أن تحظى بالإهتمام اللازم مع هذه الحكومة الجديدة، حكومة كل لبنان، فهذه الحكومة عليها أن تولي منطقتنا عكّار الإهتمام الذي تستحق والإلتفات إلى مشاكل الناس واحتياجاتهم».

وأضاف «إننا كنواب سنواكب ونراقب عمل الحكومة وأدائها، ولن نسكت عن أي تقصير في هذا المجال إن حصل، ولنا كل الثقة في حكمة الرئيس سعد الحريري وقيادته ونعرف أنه من المحبين لعكار والساعين مثلنا تماماً من أجل إنصافها».

واعتبر أنّ الشِعار الذي رفعه الحريري للحكومة وسماها حكومة “إلى العمل”: «هو ما تحتاجه البلاد فعلاً. فنحن في أمسّ الحاجة إلى العمل كوزراء لتعويض الوقت المهدور خلال فترة التشكيل، وكنواب ومسؤولين للتواجد مع الناس وبينهم والوقوف على احتياجاتهم في الخدمات والإنماء».

ودعا سليمان إلى أوسع مشاركة في ذكرى الرابع عشر من شباط يوم الخميس المقبل، مؤكدا أن هذه “ذكرى وطنية جامعة لشهيد الأمّة والوطن دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري».