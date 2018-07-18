محمد رعد “يؤنب” جميل السيد

بعد ايام من اعتماده سياسة الصمت، اعلن “حزب الله”، على لسان النائب محمد رعد، صراحة وقوفه الى جانب الرئيس نبيه بري في المعركة الدائرة بينه وبين النائب جميل السيد على خلفية اتهام الاخير لبري بأنه مسؤول عن اهمال البقاع.

قبل هذا التصريح كان “حزب الله” دعا أنصاره ومؤيديه في تعميمه، للانسحاب من كل السجالات والنقاشات والمقارنات غير المجدية، معتبرا أن هذا الاشتباك لا يفيد إلا العدو والمصطادين بالماء العكر، بحسب بيان صادر عن “سيميا – ملف الإعلام الجديد” وهو اسم المجموعة المختصة داخل “حزب الله” بمتابعة ملف الناشطين المؤيدين للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

إذا دخل “حزب الله” مباشرة على خط الاشتباك الكلامي بين حركة “امل” وجميل السيد، الذي نال اكبر عدد من الاصوات التفضيلية في دائرة بعلبك- الهرمل بطلب من “حزب الله”.