قال مصدر في الإليزيه إن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أمس الأحد دام 3 ساعات.

وأشار المصدر إن محادثات ماكرون ومحمد بن سلمان سمحت ببناء علاقة شخصية بين الرجلين.

وأكد ماكرون خلال اللقاء أن السعودية حليفة لفرنسا كما اتفق ماكرون ومحمد بن سلمان على اصدار وثيقة استراتيجية قبل نهاية العام.

وقال مصدر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيزور السعودية قبل نهاية العام الحالي.

وكان ولي العهد السعودي قد التقى اليوم الاثنين، بباريس رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة رسمية تستغرق يومين إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت حتى الآن مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تستحوذ المحادثات التجارية بين البلدين حيزا كبيرا في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز الشراكة بين السعودية وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون.