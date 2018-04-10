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ماكرون: لا نريد أي تصعيد للوضع في المنطقة
ماكرون: سنواصل تبادل المعلومات وسنعلن خلال أيام عن قرارنا بشأن سوريا
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محمد بن سلمان: إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا
محمد بن سلمان: إيران لم تستثمر الأموال لازدهار الشعب وإنما لنشر الأيديولوجيا
فى:
10 أبريل 2018, 20:48
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10 أبريل 2018, 21:01
ماكرون: ندعم عملية تحقق بشأن الهجوم الكيماوي في دوما من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية
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