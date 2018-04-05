محكمة هندية تدين الممثل سلمان خان بصيد ظبي أسود

أدانت محكمة هندية يوم الخميس نجم بوليوود سلمان خان بالصيد غير المشروع في قضية ترجع لعام 1998 الأمر الذي قد يعطل مسيرة واحد من أكثر الممثلين شعبية في الهند.

وأدين خان بانتهاك قانون الحياة البرية في قضية صيد ظبي أسود، وهو من الأنواع التي تستوطن شبه القارة الهندية والمهددة بالانقراض. وتقول وسائل إعلام إن خان قد يواجه حكما بالسجن ست سنوات.

وقال المحامي ماهيبال بيشنوي الذي رفع الدعوى ضد خان إن المحكمة التي تقع في ولاية راجاستان بغرب البلاد تستمع إلى المداولات بشأن العقوبة المناسبة.

وقرار الإدانة اليوم ليس أول عهد خان بالمحاكم. ففي عام 2015 ألغت محكمة بومباي العليا حكما بإدانته في قضية دهس مجموعة من الأشخاص كانوا نائمين على ممشى مما تسبب في مصرع شخص وإصابة أربعة قبل أن يفر خان من مكان الحادث.

واشتهر خان بأداء دور البطولة في سلسلة من الأفلام الناجحة خلال السنوات القليلة الماضية. وحققت بعض أعماله في 2017 مليارات الروبيات.

المصدر: رويترز