محكمة مصرية تحيل 6 أشخاص للمحاكمة في حادث تصادم قطارين

أحال النائب العام المصري اليوم الأربعاء، ستة أشخاص إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة “الإهمال الجسيم”، فيما يتعلق بحادث تصادم قطاري ركاب في محافظة الإسكندرية في آب الماضي، والذي أسفر عن مقتل 44 شخصاً وإصابة أكثر من 200.

وجاء في البيان “أكدت التحقيقات على أن ما قام به المتهمون من أفعال ينم عن إهمال ورعونة شديدة وعدم مراعاة الدقة والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وواجبات وظيفتهم”.

ووقع الحادث في 11 آب الماضي، عندما اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية في مؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية، والذي كان متوقفاً على شريط السكك الحديد بالقرب من محطة منطقة خورشيد في الإسكندرية.