محكمة عسكرية بحرينية تقضي بإعدام ستة أشخاص لتشكيل “خلية إرهابية”

قضت محكمة عسكرية في البحرين بإعدام ستة رجال وتجريدهم من جنسيتهم، بعد إدانتهم بتشكيل خلية “إرهابية”، والتآمر لاغتيال مسؤول في الجيش، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البحرينية.

وأصدرت المحكمة أيضا أحكاما مختلفة بالسجن على سبعة متهمين آخرين في القضية نفسها، وجردتهم من الجنسية، كما برأت خمسة، بحسب ما ذكرته الوكالة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين، قال بيان النائب العام إن المتهمين في القضية بلغ عددهم 18 شخصا، من بينهم جندي، وثمانية أشخاص آخرين حوكموا غيابيا، لكن البيان لم يذكر إن كان من بين هؤلاء الثمانية من صدر عليه حكم بالإعدام، أو بالسجن.

ويعتقد أن المتهمين جميعا ينتمون إلى الطائفة الشيعية في البحرين، التي تمثل أغلبية السكان في البلاد، ويشكو أفرادها من تمييز السلطات ضدهم.

وبحسب بيان الادعاء، يحق للمتهمين استئناف الأحكام الصادرة عليهم.

وكانت البحرين قد أعدمت في كانون الثاني ثلاثة من الشيعة أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة، من بينهم ضابط إماراتي، في هجوم بالقنابل في 2014. وأثار تنفيذ الحكم عدة احتجاجات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن عشرة من المتهمين فقط مثلوا أمام المحكمة، وأن الباقين هاربون داخل البحرين وفي إيران والعراق.

وتتهم السلطات البحرينية إيران بإثارة العنف في المملكة، ولكن طهران تنفي تلك التهمة.

ولا تزال تشهد البحرين بين وقت وآخر اضطرابات، اتسم بعضها بالعنف، منذ قضاء السلطات على الاحتجاجات التي قادها الشيعة في 2011.