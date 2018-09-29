العدل الدولية: فلسطين تقدم شكوى ضد وجود السفارة الأمريكية بالقدس

قالت محكمة العدل الدولية إنها تلقت شكوى من “دولة فلسطين” ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.

وذكرت المحكمة في بيان، أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.

وفي ديسمبر كانون الأول، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس وافتتحت السفارة الجديدة في مايو أيار.

وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة “بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس”.

وفي عام 2012 اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب على الرغم من عدم اعتراف إسرائيل أو الولايات المتحدة بالخطوة.