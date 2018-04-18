مصدر أممي يستبعد دخول محققي الكيماوي إلى دوما اليوم

أعلن مصدر من الأمم المتحدة في سوريا لرويترز أنه من غير المرجح أن يدخل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية دوما السورية اليوم الأربعاء، قائلاً إن فريقاً أولياً دخل دوما أمس الثلاثاء ولكن لم يدخلها خبراء المنظمة.

وكان مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أعلن أن محققي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيزورون دوما اليوم للبحث عن بقايا الضربة بالأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى أن فريقاً أمنياً من الأمم المتحدة زار دوما أمس الثلاثاء.

وقال الجعفري إن قرار الدخول إلى دوما يعود إلى الفريق الأمني الأممي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مدعياً أن النظام قام بكل ما يلزم لتسهيل عمل الفريق الأممي.

في غضون ذلك، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن قلقهما إزاء تأخر دخول المحققين الدوليين إلى دوما متهمتين النظام وروسيا بالعبث بالأدلة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن لديها معلومات عن استخدام النظام غازي الكلور والسارين في الهجوم الكيماوي على مدينة دوما.

وقتل 100 شخص وأصيب المئات من الأطفال والنساء بالاختناق جراء هجمات النظام بالغازات السامة في السابع من نيسان الجاري.

واتهمت جماعة جيش الإسلام النظام السوري بإسقاط برميل متفجر يحوي مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية.