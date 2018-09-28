محفوض: واهم من يعتقد أن في إمكانه إحراج “القوات” ومطلبها حق مكتسب

قال رئيس حركة التغيير ايلي محفوض في بيان “ان كل من يعتقد أن في إمكانه إحراج “القوات اللبنانية” من خلال فرض أمر واقع عليها كي تقبل بما يرسمونه لها، فهم واهمون ومخطئون، وننصح بعدم التعويل على عامل الوقت الضائع، والمعرقل هو من لا يريد الاعتراف بحقوق الآخرين، وبالتالي كل محاولات فك شيفرة السين سين حتى يتسنى له الإستفراد، ننصحه بعدم إضاعة الوقت”.

وأشار محفوض الى “أن حزب الله وحلفاءه اعتبروا انهم بإمساكهم بالأكثرية النيابية، إنما بإمكانهم أن يتحكموا بمفاصل السلطة التنفيذية، وذلك من خلال رسم معالم تشكيل الحكومة بما يتوافق ومصالحهم، وهم اعتقدوا مخطئين أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري سيخضع بنهاية المطاف لشروطهم، لكن حساباتهم إرتطمت بواقع مستجد ألآ وهو لم يعد مسموحا تخطي أحجام الآخرين”.

وختم محفوض قائلا:”كل من يحارب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمنعه من مساره الإصلاحي داخل المؤسسات الشرعية، سيصطدم بواقع أن الرجل ليس لقمة سائغة، والقوات اللبنانية ليست تفصيلا عاديا في الحياة السياسية، وبالتالي من يريد حكومة عليه ان يعلم ان المفتاح في معراب، والحل ليس تعجيزيا، ومطلب القوات اللبنانية هو حق مكتسب وليس منة من أحد، وما حدا يربحنا جميلة من كيسنا”.