محفوض: الحريري يتعرض لعملية التفاف والابتزاز السياسي لن ينفع

إعتبر رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض ان “الرئيس المكلف سعد الحريري هو الوحيد المخول دستوريا بتشكيل الحكومة وما المناورات التي يلجأ اليها البعض تارة عبر الإيهام بسقف زمني لفترة التكليف وتارة اخرى بابتكار كتل نيابية عن طريق العياري، ما هي الا شكل من أشكال الاحتيال السياسي ولإحراج الرئيس الحريري ليقبل بحكومة أمر واقع عن طريق الإبتزاز السياسي”.

وقال في تصريح ان “كل المعطيات تؤشر الى أن الحريري سيبقى صامدا ومتماسكا وثابتا على الصيغة الحكومية التي طرحها وبعكس ما يروجه البعض فإن الرئيس المكلف ومنذ شهرين يدأب على فكفكة الألغام من طريق التشكيلة وهو يمسك بالملف على طريقة ان العصمة بيده وحده ولن يتساهل أو يتنازل عن هذا الحق الدستوري”.

أضاف: “بدأنا نلمس خيوط مؤامرة ما مؤداها إحداث ضغط معنوي على الحريري بهدف الإلتفاف عليه. من هنا رأيناهم كيف استعادوا رواية حكومة اكثرية وبضرورة وجود معارضة وموالاة وكأنهم بنا إنتقائيون مزاجيون يختارون ما يناسب مصالحهم في الزمان والموقع الذي يختارونه وفقا لمتطلبات خاصة يقدمونها على المصلحة العامة”.