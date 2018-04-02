محطة وقود روسية تجعل رجلا أمريكيا مليونيرا.. والسبب؟

فاز شخص مجهول الهوية بجائزة قيمتها 521 مليون دولار في مسابقة “Mega Millions” الأميركية، بحسب قناة “فوكس نيوز”.

القناة التلفزيونية التي ذكرت بأن الفائز المجهول قام بشراء التذكرة من محطة “لوك أويل” الواقعة في إحدى ضواحي ريفرديل بمقاطعة موريس،

مستندة في ذلك على الموقع الرسمي للمسابقة الذي نشر أين تمت عملية بيع هذه البطاقة.

وأكدت القناة أن حامل البطاقة الذي استطاع التنبؤ وتخمين جميع الأرقام الفائزة لا يزال مجهول الهوية.

يذكر بأن شركة “لوك أويل” النفطية الروسية دخلت الأسواق الأميركية منذ العام 2000، وتمتلك عددا من محطات الوقود في بعض الولايات الأميركية.

المصدر: سبوتنيك