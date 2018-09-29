محطة القطار في مار مخايل تفتح ابوابها من خلال مهرجان بيروت للمطاعم

محطة القطار في منطقة مار مخايل تفتح ابوابها ضمن حدث سياحي يأتي في اطار فعاليات “مهرجان بيروت للمطاعم”، بنسخته الثالثة، وتنظمه نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي.

أصحاب المطاعم ورواده، أبدوا اعجابهم بالمهرجان المنظم، في وقت تصنف العاصمة بيروت كمقصد أول للطعام في العالم.

حفل الافتتاح تخلله تكريم عراب السياحة في لبنان نهاد دموس وقد تسلّم درعًا من وزير السياحة تقديرا لانجازاته في القطاع.

وتجدر الاشارة الى ان المهرجان يستمر حتى مساء الأحد، ما يسمح بتذوق المأكولات اللبنانية والاجنبية إلى جانب المشروبات المختلفة والاستمتاع بالموسيقى والمساحات المخصصة للأطفال.

تقرير: محمد حمادة