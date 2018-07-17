محرك غوغل...يكشف حقيقة صورالاسماك النافقة في طرابلس

بعد موجة الأخبار عن تلوث البحر، إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صور تظهر أسماكاً نافقة تطفو على سطح المياه بسبب التلوث المزعوم ، قيل إنها كانت على شاطىء المينا طرابلس.

ولكن وببحث بسيط عبر محرك غوغل لكشف مصدر الصور ، تبين أن لا علاقة لهذه المشاهد بشاطئ الميناء ، بل إن إحداها تعود لشاطئ ملوث في كندا ، و موجودة ضمن تقرير صحي كندي. وصورة أخرى تبين أنها من نهر النيل في مصر وتحديداً من الضفة المسماة بحر يوسف.

أما الشاطئ في الميناء فهو كما هو, لا أسماك ميتة ولا نفايات. و الصيادون في المنطقة رفعوا الصوت بسبب الضرر الذي تلحقه هذه الشائعات بهم.

هكذا ظهرت حقيقة الصور التي لم تهدف الا إلى ضرب مدينة طرابلس ، وقطع أرزاق المواطنين و خاصة الصيادين منهم.