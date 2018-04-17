“محرري الصحافة” تطالب رياشي سحب مشروع قانون من الحكومة

طالبت نقابة محرري الصحافة وزير الاعلام ملحم رياشي سحب مشروع قانون يعدل احكاما في قانون المطبوعات تتعلق بنقابة المحررين، وكان ادرج في جلسة الوزراء “من دون اطلاع النقابة عليه والاخذ برأيها”.

وشددت النقابة على ضرورة دراستها للقانون، انطلاقا من تمسكها بـ”استقلالية نقابة المحررين والتي تحد منها التعديلات التي ادخلت على هذا المشروع”.

وأكدت كذلك أنّها لن تتخلى عن “حقها في الدفاع عن مكتسباتها في المشروع المقترح وفي مقدمها استقلاليتها المطلقة التي انتظرها الصحافيون طويلا”