محافظ الشمال لمشجعي كأس العالم: للتحلي بالروح الرياضية والمسؤولية

دعا محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، في بيان، جميع المشجعين لمباريات كأس العالم الى “التحلي بالروح الرياضية والتشجيع بمسؤولية كاملة، واحترام آراء وحرية الآخرين الذين يستمتعون بالأجواء الرياضية بشكل حضاري بعيدا عن الصخب والتعصب المتهور، خصوصا بعد الاشكالات التي حصلت ليل أمس على خلفية نتائج المباريات أثناء المسيرات السيارة والراجلة التي شهدتها بعض شوارع مدينة طرابلس، وتخللها إطلاق المفرقعات النارية بطريقة عشوائية، وأدت الى ازعاج قسم كبير من سكان المدينة، وتفاديا لحصول أي إصابات وإشكالات في الأيام المقبلة بعد انتهاء كل مباراة”.

وختم نهرا آملا “ألا تصبح ساحات وشوارع المدينة مسرحا للصراعات والمناكفات البعيدة عن الروح الرياضية”، مذكرا بأن “الأجهزة والقوى الأمنية لن تتهاون أبدا مع أي مشجع أو مواطن يحاول الاخلال بالأمن والإضرار بمصالح المواطنين مهما كانت الخلفيات والحجج”.