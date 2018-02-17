مجلس الوزراء ينطلق بدراسة مشروع الموازنة الاثنين

بدءاً من الاثنين، ينطلق مجلس الوزراء بدراسة مشروع الموازنة للعام الحالي، تمهيدا لانجازها، قبل احالتها.

وبالتوازي مع الاهتمام الكبير بالانتخابات، فإن الحكومة تتابع عملها وفقا للاولويات التي يحددها الرئيس سعد الحريري.

ويأتي على سلم تلك الاولويات ضرورة اقرار موازنة العام 2018 باسرع وقت ممكن.

هل ستشمل موازنة العام 2018 رؤية اقتصادية اجتماعية واضحة وخطة لضبط الإنفاق والعجز والدين العام؟

اسئلة يطرحها خبراء المال والإقتصاد ويأملون تحقيقها بعد التأخر في إقرار الموازنة وتحذيرات البنك وصندوق النقد الدوليين, إلا أن الدعوة الى عقد جلسة مخصصة لدرس ومناقشة مشروع الموازنة الإثنين المقبل, قد تبدد هذه التساؤلات وتحمل اجوبة من قبل الحكومة عليها, لا سيما وان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وفي الجلسة الأخيرة في بعبدا, شدد على ضرورة انجاز بعض الإصلاحات الضرورية في قطاعي الكهرباء والإتصالات والتي تتطلب ايضا تعديلات في بعض القوانين مؤكدا تخفيض موازنات الوزرات بنسبة 20 بالمئة .

اقرار موازنة العام 2018 يواجهه تحديات جمة ابرزها المهل الدستورية واقرار قطع الحساب من العام 2016 وان تكون لديها رؤية اقتصادية وليست ضرائبية.

وجرت اتصالات مكثفة بين جميع الأطراف من اجل البدء بدراسة مشروع الموازنة وذلك عقب اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، وتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع بحسب المعلومات للبنان في العام 2023 ان تتجاوز نسبة العجز العشرة بالمئة من الناتج المحلي وان يبقى النمو اقل من 2 بالمئة وان يصل الدين العام الى 180 بالمئة.

هذه الأرقام الصادمة والمخاطر الناتجة عنها مستقبليا ستحاول الحكومة عدم الوصول اليها عبر اجراءات تخفف من الإنعكاسات السلبية والخطيرة على الوضع الإقتصادي.

تقرير شهير إدريس