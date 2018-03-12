مجلس الوزراء يقر موازنة العام 2018 دون ضرائب إضافية

أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم، موازنة العام 2018، وأحالها إلى مجلس النواب.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية علي حسن خليل، قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إننا “عملنا طويلا من خلال اللجنة الوزارية من أجل اقرار موازنة 2018 واقريناها، مؤكدا أنها “تحمل اصلاح وحوافز لكل القطاعات”.

اضاف: “كل الوزرات التزمت بتخفيض الموازنة 20%، واشكر وزير المال على انجاز الموازنة وما حصل يمثل انجازا”.

بدوره، أكد وزير المالية أن “الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب من أنها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري”، موضحا أنه “لم يتم اقرار اي ضريبة جديدة في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على اي من الطبقات”.

وأشار حسن خليل الى أن “البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لأسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة”، لافتا الى ان “العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي”، مشددا على “الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة الـ 2017”. وقال: “تمت إضافة كل البنود الاصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقررنا معظمها وسيظهر ذلك”.

وأشار إلى أن “الحكومة الزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور”. وقال: “أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين ان في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها. كما أقررنا مادة لبناء إدارات رسمية وضمناها فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص”.

ورأى حسن خليل أننا “ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية، والمهم ان نضع أنفسنا على المسار الصحيح”، كاشفا أن “مجموع الموازنة العام بلغ 23 الفا و 854 مليارا و 271 مليونا و 623 الف ليرة، بالاضافة الى السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان”.