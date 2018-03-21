مجلس الوزراء يقر مشروع الإستثمار الوطني للبنى التحية

فيما غابت خطة الكهرباء عن جلسة الحكومة، ناقش مجلس الوزراء على مدى 6 ساعات مشروع البرنامج الاستثماري الوطني للبنى التحتية المؤلف من 165 صفحة تمهيداً لرفعه الى مؤتمر “سيدر”.

يبلغ مجموع الإستثمارات للمشاريع المقترحة للدورتين الأولى والثانية حوالى 17,25 مليار دولار، موزعة على عدة قطاعات كالمواصلات والمياه والصرف الصحي والكهرباء والإتصالات والنفايات والصناعة والتراث الثقافي فيما تقدر كلفة استثمار الدورة الثالثة المبرمجة على اربع سنوات حوالى 5,7 مليار.

هذا المشروع الذي اقرته الحكومة حظي بنقاشات مطولة كان منها بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزير حسين الحاج حسن الذي طالب بخطة اقتصادية شاملة لإلزام الدولة بمشاريع مختلفة , فيما طرح الوزيران غسان حاصباني ومروان حمادة جملة تعديلات لإدخالها في المشروع تتعلق بقطاعي التربية والصحة وقد تمت الموافقة على هذا الأمر.

هذا المشروع الذي سيعرض على الجهات المانحة والمقرضة والهيئات الإستثمارية، سيعود الى مجلس الوزراء لتحديد اولوياته.

وكان رئيس الجمهورية ميشال عون قد استهل الجلسة بالتشديد على أهمية اقرار مجلس النواب مشروع قانون الموازنة ، التي تدعم موقف لبنان في هذه المؤتمرات الدولية، وهذا ما اكد عليه ايضا الرئيس الحريري.

الرئيس الحريري وقبل مناقشة مشروع البرنامج الاستثماري اكد على اهمية انعقاد مؤتمر سيدر وانعكاساته الايجابية ، موضحاً أن هذه المشاريع سيراقبها البنك الدولي ، وستتم بشفافية مطلقة وهذا مهم بالنسبة الى الحكومة والجهات الممولة.

الرئيس الحريري كشف عن اتفاق مع الجانب الفرنسي لإستحداث جهاز لمتابعة هذه المشاريع ضمانا لمكافحة الفساد واشار إلى أن الصناديق العربية والدولية راغبة في التفاوض مع لبنان لتنفيذ هذه المشاريع ، التي يمكن ان يبدأ البحث بها قبل مؤتمر باريس.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ان “مؤتمر روما 2” كان ناجحا جدا وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والامن في لبنان. واعلن ان الجانب الفرنسي قدم خطا ائتمانيا سقفه 400 مليون يورو والروسي عرض خطا سقفه مليار دولار وانه سيتم التواصل مع الدول التي ابدت رغبتها بالمساعدة بشكل ثنائي للتفاهم على اسس هذا التعاون.واعلن عن ابلاغ الوفد الاميركي رفع الكونغرس الحظر الذي كان مفروضا على تسليم الجيش اللبناني اسلحة عسكرية معينة.

تقرير: شهير ادريس