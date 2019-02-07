مجلس الوزراء يقر البيان الوزاري وعون ينوه بسرعة انجازه..وهذا هو مضمونه

أسبوع بين اعلان التشكيلة الحكومية واقرار البيان الوزاري في مجلس الوزراء..

السرعة بانجاز البيان استتبعها أمل بأن تنجز بسرعة المشاريع الحيوية المنتظرة منذ قبل وبعد مؤتمر سيدر.

رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء ميشال عون وسعد الحريري وبعد الخلوة المعتادة بينهما قبل جلسة الحكومة الثانية، حثا الوزراء بأن يكون العمل متقدما على السياسة التي لها قبتها أي البرلمان.

الى العمل، عنوان الحكومة الجديدة التي ستطلب ثقة مجلس النواب الاسبوع المقبل، متسلحة بهذا البيان الوزاري الذي يقع في ثلاث عشرة صفحة.

لسيدر، صفحات عدة، وملياراتها ستوزع على المشاريع بحسب الاولويات، مضافة الى ثلاثة مليارات فاصل ثلاثة لمشاريع مولت قبل المؤتمر الباريسي.

وفي البيان: وعد بايجاد حلول للتوظيف العشوائي في القطاع العام، ووضع حد لدفع الدولة بدل ايجارات لمباني خاصة عبر انشاء مبان دائمة لها.

الكهرباء ستأتي أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين بأسرع وقت ممكن، وعد آخر من الحكومة على امل ان يتحقق هذه المرة.

النفط والغاز تابع.. والنفايات الصلبة ستستكمل خطة ادارتها التي اقرتها الحكومات السابقة.

وللمياه والصرف الصحي بند في البيان الوزاري الذي يلحظ متابعة تطوير ملف الاتصالات لا سيما عبر فتحه امام استثمارات القطاع الخاص.

وللنقل اهتمام خاص من الحكومة التي ستعمل على الغاء وزارتي الاعلام والمهجرين بعد استكمال عملهما.

وفي البيان أيضا مشاريع لذوي الدخل المحدود تعنى بالصحة والتربية، واخرى تعنى بالشباب والرياضة.

والى الشان الحياتي، شؤون سياسية وقضائية دونت ترتبط بالنأي بالنفس ومقاومة جميع اللبنانيين للعدو ومتابعة مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

كما ترتبط بقضية اخفاء الامام موسى الصدر فضلا عن الترحيب بالمبادرة الروسية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم ورفض توطين الفلسطينيين.

وستعمل الحكومة أيضا على اقرار مشروع قانون العفو العام.

صحيح ان البيان أقر بالاجماع لكن هنالك اعتراضا من قبل القوات اللبنانية على عدم اضافة عبارة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية في الفقرة المتعلقة بمقاومة العدو.

الوزراء الجدد كما القدامى اقتصدوا بالكلام لدى دخولهم وخروجهم من الجلسة، لكن وزير الدفاع الياس بو صعب سئل عن كلام امين عام حزب الله بشان استعداده استجلاب دفاعا جويا من ايران للجيش اللبناني، فقال بو صعب: كنت مسافرا ولم أقرأ كلام نصرالله وحاليا جوابي لا تعليق.