مجلس الوزراء يقر اعتمادات هيئة الإشراف على الانتخابات وسلفة مالية لتحسين الانترنت والسنترالات

بالمنتجة والهادئة، يمكن وصف جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري.

معظم بنود جدول الاعمال أقرت، وابرزها بند تأمين اعتماد لزوم تعويضات لهيئة الاشراف على الانتخابات وجهازها الاداري وايجار مقرها وتجهيزه ورواتب الجهاز الاداري والفني، علما ان تمويل البطاقة الممغنطة بحاجة الى مشروع قانون منفرد يرسل الى مجلس النواب بحسب مصادر وزارية.

ومن بين البنود المهمة التي أقرت طلب وزارة الاتصالات اعطاء هيئة اوجيرو سلفة خزينة لتطوير الشبكة الثابتة.

وزير الاتصالات جمال الجراح شرح لتلفزيون المستقبل ما حصل لافتا الى ان الوزارة عدلت قانون برنامج الفايبر اوبتيك وقسمت تطبيقه على مدى اربع سنوات وهو من شأنه المساهمة بتطوير وتسريع الانترنت.

وأشار الجراح الى ان المجلس أقر مئة وخمسين مليار ليرة لبنانية للعام الاول على ان يقر مئة وخمسين مليار ليرة أخرى للعام الثاني و75 مليار ليرة لكل من العامين الثالث والرابع.

وتعقيبا على هذا القرار تحدثنا عبر الهاتف الى مدير عام هيئة اوجيرو ​عماد كريدية الموجود خارج البلاد.

وفي ما يتعلق بالتشكيلات القضائية، لفت وزير العدل سليم جريصاتي الى ان المسألة قد انتهت وتجري عملية التوقيع على المرسوم من قبل المعنيين .

أما وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة فقد شكا مما وصفه بتقاعس رئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارته.

تقرير: ربيع شنطف