مجلس الوزراء يستعد لمناقشة مشروع موازنة 2018 والإصلاحات المطلوبة

يستعد مجلس الوزراء لمناقشة مشروع موازنة العام 2018 حيث سيعرض وزير المالية علي حسن خليل بالأرقام النفقات والإيرادات والعجز والدين العام , وهو ما كان بحثه مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منذ أيام.

الوزير خليل سيضع المشروع على الطاولة امام الحكومة على أن لا يتضمن زيادات كبيرة في النفقات العامة عن موازنة العام 2017 من اجل إعطاء صورة ايجابية عن لبنان الذي ينتظر انعقاد مؤتمرات دولية داعمة له.

وفي معلومات للمستقبل ان التحضيرات لمؤتمر سيدر واحد ستكون محور اجتماع بين رئيس الجمهورية و الموفد الفرنسي السفير بيار دوكازان بحضور وزير الإقتصاد رائد خوري في بعبدا قبيل إنعقاد جلسة الموازنة.

الوزير رائد خوري اكد للمستقبل ان الأهم ان يتضمن مشروع الموازنة اصلاحات جذرية مع خفض للعجز, لافتا الى العمل على إيجاد طرق لذلك لا سيما في قطاع الكهرباء وضبط مزاريب الهدر وتحصيل الضرائب , واشار الوزير خوري الى ان الأمل الوحيد وجود ارادة سياسية جامعة لأن هذا الأمر هو آخر فرصة للبنان امام المجتمع الدولي

موازنة العام 2018 وغيرها من الخطوات الإصلاحية التي تنوي الحكومة القيام بها باتت تحت مجهر الدول المشاركة في المؤتمرات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي اصدر تقريرا قاسيا اتجاه لبنان والجميع يريد رؤية خطوات ملموسة من اجل مساعدة لبنان.

تقرير: شهير إدريس