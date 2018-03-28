مجلس النواب يناقش مشروع الموازنة.. ورفض لمفاقمة الدين

تواصل الهيئة العامة مناقشة بنود موازنة العام الحالي في جلستها المسائية بعدما كانت شهدت في الجلسة الصباحية مواقف لعدد من النواب، أبرزهم الرئيس فؤاد السنيورة الذي دعا إلى القيام بجهد على ابواب مؤتمر سيدر لإقناع العالم بالوقوف الى جانبنا.

في بداية الجلسة الصباحية، نوه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعمل لجنة المال والموازنة بشخص رئيسها النائب ابراهيم كنعان الذي تلا بنود توصيات اللجنة ومنها انهاء ملف الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية وتكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الامم المتحدة الانمائي.

وأول المتحدثين كان الرئيس السنيورة الذي دعا الى ادراك هول المشكلات التي يواجهها لبنان.

من اصل 6 متحدثين 3 منهم نواب كتلة “حزب الله” الذين وزعوا الادوار فيما بينهم. فالنائب حسن فضل الله دعا الشعب الى عدم انتخاب معقبي معاملات ولا خدمات ولا رجال اعمال في حين اثار النائب علي فياض التهرب الضريبي. اما النائب نواف الموسوي فاثار موضوع الصراع مع العدو الاسرائيلي وقدرات الجيش.

النائب انطوان زهرا وصف الوزراء بوزراء البلاط الذين لا يعيرون اهمية لسؤال ولا لمجلس نواب .وهو اذ طرح اسئلة حول ملف الكهرباء والبواخر انتقد سياسة الاستدانة الانتحارية ماليا واقتصاديا.

النائب وائل ابو فاعور وصف تجربة وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد بالفاشلة والبائسة داعيا الى الغاء هذا التكليف او اللجوء الى جهة سياسية اخرى.