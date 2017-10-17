مجلس النواب يناقش الموازنة.. وسلامة: مصرف لبنان دفع ما يتوجب عليه

بعد غياب دام احد عشر عاماً، التأمت الهيئة العامة لمجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري لمناقشة مشروع موازنة عام 2017.

بدوره، نوه الرئيس بري بعمل لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي بدوره عرض لمشروع الموازنة كما ورد من الحكومة اضافة الى التعديلات التي ادخلتها اللجنة.

أثار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان جدلاً واسعاً خلال مداخلته في الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، حيث قال “اننا امام مفترق اقتصادي ومالي صعب وخطير، وهذا امر يجب أن يشجعنا لنغير مسارنا وإلا سنذهب إلى الهاوية”، مشيرا إلى “أننا إذا أكملنا به سنذهب إلى الهاوية وعدم الاستمرار به مسؤولية كبيرة علينا”.

واعتبر عدوان أن “وقف التهرب الضريبي والجمركي كفيل بتغيير الواقع المالي في لبنان”، مؤكدا أنه “من الصادم ان نعلم ان الواردات من مصرف لبنان 61 مليار ليرة، نحن لدينا 27 الف مليار سندات خزينة والمصرف مجبر بدفع مليار دولار لخزينة الدولة من أرباحه على السندات”، متسائلا “اين المراقبة والمحاسبة؟ غير موجودة لان مصرف لبنان لديه علاقات أكبر من ان يتخطاها أحد ونحن مشغولون بالضرائب بينما يجب ان يُدخل مصرف لبنان مليار دولار سنويا”.

بدوره، رد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، على كلام عدوان وأكد أن “مصرف لبنان يجب أن يدفع للخزينة ما يقارب المليار دولار نتيجة الفوائد على سندات الخزينة”، وقال: “لم تمض سنة من السنوات الـ20، التي تحدث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي والتقدم به إلى وزارة المال ودفع ما يتوجب عليه أن يدفعه ضمن القانون”.

وأشار إلى أن “حسابات مصرف لبنان خاضعة للتدقيق من قبل شركتين دوليتين خارجيتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان، وقال: “تحدث النائب عدوان عن مداخيل المصرف المركزي من سندات الخزينة التي في محفظته كأنها هي فقط البند الوحيد في المصرف وتشكل الدخل الكلي للمصرف، بينما مصرف لبنان من حيث القانون يقبل الودائع من المصارف ويدفع عليها فوائد. وعليه أيضا أن يقوم بعمليات مفتوحة مع الأسواق بناء للمادة 70 من قانون النقد والتسليف للحفاظ على الاستقرار النقدي. ولذا، هنالك نقص في تحليل النائب عدوان، وهو أن مصرف لبنان لديه مداخيل ومصاريف من الفوائد”.

ولفت سلامة إلى أن “البنك المركزي له مداخيل أخرى من توظيفاته، وعليه مصاريف أخرى لها علاقة بكلفة مهام البنك وغيره”، مشيرا إلى أن “مصرف لبنان خلال الفترة التي تحدث عنها النائب عدوان حول إلى الخزينة 4 مليار و500 مليون دولار، وزاد أمواله الخاصة من 60 مليون دولار إلى 3 مليار دولار”.

وخلال الجلسة الصباحية، وبعد عرض كنعان توالى النواب على الكلام فكانت كلمة مطولة للنائب احمد فتفت تحدث فيها عن مقومات استعادة الثقة بالدولة من حصرية السلاح بيدها وارساء العدالة للجميع واحترام القرارات الدولية ومحاربة الفساد.

وتساءل فتفت عن المصلحة الوطنية في مهاجمة المملكة العربية السعودية التي قدمت الكثير للبنان مشيدا بدور الرئيس سعد الحريري في رفض زج لبنان في المحور السوري الايراني.

هذا واعتبر النائب علي فياض ان كلام فتفت ينم عن نظرة خاصة متحدثا عن بيئة سياسية تحتضن الحكومة كي تستعيد الثقة.

وانتقد النائب انطوان زهرا نبش التاريخ وقبوره، معتبرا ان حقوقه كمسيحي تحصل عندما يحصل اي لبناني على حقوقه.

واتسمت الجلسة بالهدوء وسادها نقاش بين الرئيس بري والنائب خالد الضاهر على خلفية انتقاد الاخير للمحكمة العسكرية.