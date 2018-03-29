مجلس النواب يقر الموازنة و10 مشاريع قوانين تتعلق بمؤتمر “سيدر”

اقر مجلس النواب مساء اليوم مشروع الموازنة العامة للعام 2018، وصوت الى جانب الموازنة 50 نائبا وعارضه نائبان وامتنع 12 نائبا عن التصويت.

وكانت الجلسة استؤنفت عند الساعة السادسة باستكمال بنود مواد مشروع الموازنة واقترح النائب حسن فضل الله إلغاء المادة 30 المتعلقة بتعديل التقديرات لضريبة الأملاك المبنية للوحدات المشغولة، لأنها تصيب أصحاب الدخل المحدود.

وتضاربت المواقف حول احتساب النسبة للاعفاء.

وقال وزير المال علي حسن خليل: “الهدف إعادة العدالة والمساواة بين الشقق القديمة والحديثة“.

ولم يقتنع النواب فطلب الرئيس بري تعليقها واستؤنف النقاش في المواد فقرر المجلس شطب المادة المتعلقة بالاجازة لمؤسسة الكهرباء زيادة التعرفة.

وجرى تعديل المادة المتعلقة بجوازات السفر لجهة الجوازات المخصصة للانتخابات للمغتربين وتحديدها لمدة شهرين بمبلغ ألف ليرة.

وطرحت المادة 49 المتعلقة بأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتتعلق بإعفاء درجات الأساتذة من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وقد طرحت المادة 50 المتعلقة بمنح كل عربي وأجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة دائمة بلإضافة إلى المادة 51 المتعلقة بحق القضاة المنتدبين الى الادارة العامة العودة الى القضاء والاستفادة من صندوق تعاضد القضاة.

وبعد نقاش برز خلاف بين الوزراء حول المادة، فطلب الرئيس بري اعادتها الى الحكومة بناء على اقتراح النائب حسن فضل الله، وشطبت المادة 52 المتعلقة بتعيين مدير عام رئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء لجهة اعتماد الجدول رقم 2 من قانون السلسلة.

وطرح الموضوع المتعلق بالقضاة فقال الرئيس بري:” القضاة يطلبون 3 درجات لانه عند اقرار الزيادة للقضاة قبل 5 سنوات جرى اعطاؤهم درجتين وفي السلسلة اعطيت 5 درجات لاساتذة الجامعة، وبالتالي يريدون 3 درجات.

ولم يدل الرئيس الحريري برأيه بالامر، معربا عن عدم موافقته.

وفي موضوع دوام الموظفين حدد ب 34 ساعة اسبوعيا تتولى الحكومة توزيعها.

وبالعودة الى موضوع الرقابة على القروض تم الاتفاق على المادة بعد تعهد رئيس الحكومة بتعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة خلال شهر نيسان. كما تم شطب المادة 30 واقرت الموازنة.

وجرى التصويت على الموازنة بالمناداة فأيد الموازنة 50 نائبا وامتنع 12 وعارضها 2 والنصاب هو 63 نائبا، نظرا لأن عدد النواب حاليا 125 نائبا، وعارض الموازنة النائبان سامي الجميل وسرج طورسركيسيان، وامتنع عن التصويت النواب: محمد رعد، علي فياض، نوار الساحلي، حسن فضل الله، نواف الموسوي، حسين الموسوي، بلال فرحات وشانت جنجيان وطوني ابي خاطر وغسان مخيبر وخالد الضاهر ونبيل نقولا.

وبعد اقفال جلسة الموازنة فتحت جلسة جديدة اقر خلالها 10 مشاريع اتفاقيات دولية تتعلق بمؤتمر “سيدر”، كما علقت المادة 84 من قانون الانتخاب لجهة عدم استخدام البطاقة الممغنطة لهذه الدورة فقط.

كما اقر مشروع قانون يتعلق بحماية نوعية الهواء، ثم تلي المحضر ورفعت الجلسة.