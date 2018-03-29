مجلس النواب يستكمل بحث الموازنة اليوم.. والحريري يرد على الإستفسارات

يعقد مجلس النواب عند العاشرة من صباح اليوم جلسته الثانية لإستكمال بحث موازنة العام 2018 قبل إقرارها. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كلمة تتضمن رد الحكومة على إستفسارات النواب وملاحظاتهم.

وكانت الجلسة المسائية للمجلس قد شهدت مشادة بين النائبين عقاب صقر ونوار الساحلي على خلفية قول صقر إن صورة لبنان في الخارج مهزوزة بسبب إستقواء طرف على مكونات الشعب اللبناني.

بري

وقبل بدء الجلسة التي سلكت طريقها للمناقشة فالإقرار لتكون ختام ما سيقوم به مجلس النواب الحالي قبل الانتخابات النيابية المقرر في 6 أيار المقبل، أثنى الرئيس بري على كل الذين شاركوا في عمل لجنة المال، وخصوصاً رئيسها، وعملوا ليلاً ونهاراً، وتحت ضغط الوقت لإنجاز الموازنة. وقال: “يجب أن تدخل موسوعة «غينيس» لإنجازها في 15 يوماً”.

وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تلا في جلسة الأمس تقرير اللجنة الذي لحظ 15 توصية إصلاحية. ثم كانت الكلمة الأولى لرئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة الذي أن “الكهرباء مسؤولة عن 42% من الدين العام الذي تخطى الـ80 بليون دولار”، معتبراً أنه “عندما تصبح الدول مجبرة على الإصلاح فإنه يصبح أشد إيلاماً لكثير من المواطنين”. ولفت إلى أن “الحديث عن أن لبنان أفلس غير صحيح وهناك فرص كبيرة من صنع أيدينا، وعلينا المسارعة بالتقدم على المسارات الإصلاحية، لتحقيق الإصلاح”. واعتبر أن “علينا أن نعيد الاعتبار للوظيفة العامة والمطلوب رفع يد السياسيين والأحزاب والميليشيات عنها”. وقال: “نحن في حاجة ماسة لتكون سياستنا واضحة، والدفاع عن اتفاق الطائف والتزام النأي بالنفس وبناء علاقات قوية مع الدول العربية”.