مجلس النواب يتحضر لتشريع زارعة الحشيشة.. وبري: لا جديد في ملف التشكيل

تحت سماء عين التينة لا جديد بشأن تشكيل الحكومة.

ازاء هذا الواقع، هنالك تحرك لرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ان استمر تعثر التشكيل، عنوانه الدعوة الى جلسة تشاورية تبحث الاوضاع السيئة التي تسببها السياسة، وهو ما نقله النواب في اطار لقاء الاربعاء النيابي.

وقد لفت حضور نائب التيار الوطني الحر سليم عون.

“نحن أحوج ما يكون في هذه المرحلة لوجود حكومة فاعلة لمعالجة الأزمات الإقتصادية والإجتماعية في البلاد”، هذا ما اكده بري ايضا، مركزا على موضوع الاسكان.

وصحيح ان سبب زيارة النائب ستريدا جعجع لبري هو دعوته الى حضور مهرجانات الارز، لكن السياسة حضرت من باب حديث جعجع عن “اخ أكبر” اي التيار الوطني الحر يريد ان “يدفش أخيه الاصغر الذي ولد حديثا كي لا يأخذ من طريقه”.

وبحسب معطيات تلفزيون “المستقبل”، فإنّ جعجع قالت للرئيس بري إنّ هنالك امورا كثيرة تجمعنا على الرغم من الخلاف، فرد بري: الخلاف لا يفسد في الود قضية.

موضوع الحشيشة، حضر خلال لقاء الرئيس بري بالسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، اذ ابلغ بري ريتشارد أن المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية.

واذا كانت أطراف كثيرة موافقة على مبدأ تشريع الحشيشة، فإنّ “حزب الله” وفق المعلومات لم يأخذ موقفا بعد من هذه المسألة وهو يدرسها.

وفي الكواليس أسئلة تداولها الصحافيون عن سر صمت “حزب الله” المطبق ازاء الحملة التي يشنها النائب جميل السيد ضد الرئيس بري وحركة أمل وهل ان السيد يغرد لوحده من دون ضوء أخضر من الحزب؟

رسالة سياسية أخرى أراد الرئيس بري توجيهها تتعلق بقانون الانتخاب، اذ أكد خلال استقباله رئيسة لجنة الأتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إيلينا فالنسيانو انه لا بد من إدخال تعديلات على القانون الحالي، مشيرا الى أن تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدي الى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية.

تقرير: ربيع شنطف