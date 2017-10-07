مجلس النواب يتجه لاقرار قوانين الضرائب المعدلة.. والهيئات النقابية متأهبة لمواجهة أي مس بالحقوق

تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس النواب الإثنين للبت بمشاريع القوانين الضريبية المعدلة، يعقد الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية اجتماعا مشتركا عند الحادية عشرة من قبل الظهر في مقر الاتحاد العمالي.

وفي بيان، اوضح الاتحاد أن الاجتماع يهدف إلى مواكبة جلسات المجلس النيابي والنتائج التي سوف تسفر عنها لجهة قانون الضرائب المطروح وبالتالي المضي بالعمل بسلسلة الرتب والرواتب ولتأكيد ترسيخ التعاون والتضامن ووحدة الموقف بين الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق، وأيضا لتثبيت القرار بالتصعيد وصولًا لإعلان الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات إذا اتخذت أي قرارات مسيئة لمصالح العمال والموظفين.

بدورها، عقدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اجتماعا استثنائيا شجبت خلاله المحاولات الرامية لربط تمويل سلسلة الرتب والرواتب بفرض ضرائب مجحفة على الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا، متخوفة من الالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب وشاجبة سياسة الابتزاز والتهويل برفع الأسعار لفرض واقع معيشي شاذ يفرغ قانون السلسلة من محتواه.

كذلك، شددت البيانات الصادرة عن فروع الجامعة اللبنانية على “تعجيل البت بملف التفرغ وإعطاء كل متعاقد مستحق حقه”.

كما ناشدت اللجنة الاعلامية للمتعاقدين الرؤساء الثلاثة ورئيس الجامعة اللبنانية العمل على إخراج المتعاقد في الجامعة اللبنانية من قيود الذل المسماة عقود المصالحة، وإقرار التفرغ قبل الإنتخابات النيابية المقبلة.