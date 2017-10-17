مجلس النواب جدد لهيئة مكتبه وأعضاء ورؤساء اللجان ومقرريها

جدد المجلس النيابي، في جلسة سريعة، لهيئة مكتبه وأعضاء ورؤساء اللجان ومقرريها، ولم يحصل اي تغيير باستثناء حلول النائب ايلي عون، بدلا من النائب خالد زهرمان في لجنة الشباب والرياضة نظرا لوجود زهرمان في لجنتين أخرتين.

استهلت الجلسة بتلاوة أسماء النواب الغائبين بعذر وهم: أحمد كرامي، نقولا غصن، علي بزي، باسم الشاب وجيلبرت زوين.

ثم تليت المواد المتعلقة بانتخاب اللجان.

بعدها، أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الى انه، كما جرت العادة يتلو اسماء اعضاء كل لجنة فاذا لم يترشح احد يعتبر اقرار اللجنة حاصلا.

وعند تلاوة أسماء لجنة الشباب والرياضة، اشار النائب سيمون ابي رميا وجود اسم النائب خالد زهرمان في ثلاث لجان، فتم انسحابه من لجنة الشباب والرياضة وحلول النائب ايلي عون بدلا منه.

وأشار الرئيس بري الى انه لم يتلق كتابا من اي لجنة لتغيير رئيسها ومقررها، تعتبر اللجنة مصدقة. فأعلن الجميع عدم النية للتغيير فصدقت عملية انتخاب اللجان.

وسبق انتخاب اللجان التصديق على هيئة مكتب المجلس بتثبيت المقررين انطوان زهرا ووائل ابو فاعور، وكذلك المقررين الثلاثة ميشال موسى، احمد فتفت وسيرج طورسركيسان.

ثم تلي محضر الجلسة ورفعت.

وفي ما يلي اسماء اعضاء اللجان ورؤسائها ومقرريها:

– لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيسا، فادي الهبر مقررا، والاعضاء: احمد فتفت، انطوان زهرا، انور الخليل، ايوب حميد، حسن فضل الله، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، عبد المجيد صالح، علي فياض، غازي يوسف، فؤاد السعد، كاظم الخير، نبيل دو فريج، هنري حلو وياسين جابر.

– لجنة الادارة والعدل: روبير غانم رئيسا، نوار الساحلي مقررا، والاعضاء: اميل رحمة، ايلي عون، ايلي كيروز، زياد اسود، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، عبد اللطيف الزين، علي خريس، عماد الحوت، غسان مخيبر، نديم الجميل، نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي، هادي حبيش وهاني قبيسي.

– لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: عبد اللطيف الزين رئيسا، فريد الخازن مقررا، والاعضاء: احمد كرامي، اغوب بقرادونيان، انطوان سعد، ايلي ماروني، جوزف معلوف، خالد زهرمان، خضر حبيب، سليم سلهب، علي بزي، فادي كرم، محمد قباني، نعمة طعمة، نواف الموسوي، وليد خوري وياسين جابر.

– لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: محمد قباني رئيسا، خضر حبيب مقررا، والاعضاء: اسطفان الدويهي، الوليد سكرية، جوزف معلوف، حكمت ديب، خالد زهرمان، سامر سعادة، عاصم قانصو، علاء الدين ترو، علي عمار، فادي الاعور، كاظم الخير، محمد الحجار، نبيل نقولا، نضال طعمة ونقولا غصن.

– لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: بهية الحريري رئيسا، رياض رحال مقررا، والاعضاء: حسين الموسوي، خالد ضاهر، سامي الجميل، علي خريس، علي عسيران، علي فياض، فريد الخازن، محمد الحجار، مروان فارس ونضال طعمة.

– لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: عاطف مجدلاني رئيسا، عاصم عراجي مقررا، والاعضاء: بلال فرحات، رياض رحال، طوني ابو خاطر، علي المقداد، عماد الحوت، قاسم عبد العزيز، ميشال موسى، ناجي غاريوس، وليد خوري ويوسف خليل.

– لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: سمير الجسر رئيسا، انور الخليل مقررا، والاعضاء: احمد فتفت، ادغار معلوف، اسطفان الدويهي، آلان عون، الوليد سكرية، انطوان سعد، باسم الشاب، خالد ضاهر، زياد القادري، سامي الجميل، عبد المجيد صالح، علي عسيران، علي عمار، فادي كرم وقاسم هاشم.

– لجنة شؤون المهجرين: شانت جنجنيان رئيسا، عقاب صقر مقررا، والاعضاء: آلان عون، امين وهبي، ايلي كيروز، دوري شمعون، سبوح قلبكيان، سليم كرم، علاء الدين ترو، فؤاد السعد، قاسم هاشم ونوار الساحلي.

– لجنة الزراعة والسياحة: ايوب حميد رئيسا، نعمة الله ابي نصر مقررا، والاعضاء: احمد كرامي، ايلي ماروني، جيلبرت زوين، سليم كرم، طوني ابو خاطر، عاصم عراجي، عباس هاشم، عصام صوايا، عقاب صقر وقاسم عبد العزيز.

– لجنة البيئة: اكرم شهيب رئيسا، عاصم قانصو مقررا، والاعضاء: امين وهبي، جيلبرت زوين، حسين الموسوي، حكمت ديب ، سيمون ابي رميا، شانت جنجنيان، غسان مخيبر، ميشال موسى، نايلة تويني ونبيل نقولا.

– لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: نبيل دو فريج رئيسا، علي بزي مقررا، والاعضاء: آغوب بقرادونيان، امل ابو زيد، انطوان زهرا، باسم الشاب، امين وهبي، سيبوه قلبكيان، فادي الهبر، كامل الرفاعي، نقولا غصن وهنري حلو.

– لجنة الاعلام والاتصالات: حسن فضل الله رئيسا، عمار حوري مقررا، والاعضاء: اميل رحمة، سيرج طورسركيسيان، زياد اسود، زياد القادري، سامر سعادة، غازي يوسف، كامل الرفاعي، نايلة تويني، هادي حبيش وهاني قبيسي.

– لجنة الشباب والرياضة: سيمون ابي رميا رئيسا، علي المقداد مقررا، والاعضاء: ابراهيم كنعان، امل ابو زيد، بلال فرحات، بهية الحريري، ايلي عون، دوري شمعون، عمار حوري، فادي الاعور، ناجي غاريوس ونديم الجميل.

– لجنة حقوق الانسان: ميشال موسى رئيسا، غسان مخيبر مقررا، والاعضاء: امين وهبي، ايلي كيروز، باسم الشاب، جيلبرت زوين، حكمت ديب، سامي الجميل، عاطف مجدلاني، مروان فارس، نوار الساحلي ونواف الموسوي.

– لجنة المرأة والطفل: جيلبرت زوين رئيسا، نايلة تويني مقررا، والاعضاء: انور الخليل، بلال فرحات، زياد القادري، سيرج طورسركيسيان، شانت جنجنيان، عبد المجيد صالح، علي عسيران، قاسم هاشم، مروان فارس ونبيل نقولا.

– لجنة تكنولوجيا المعلومات: سامر سعادة رئيسا، وليد خوري مقررا، والاعضاء: سليم سلهب، جوزف معلوف، خضر حبيب، رياض رحال، عباس هاشم، محمد الحجار ونديم الجميل.