أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إد رويس، في حديث مع شبكة “فوكس” الإخبارية، على ضرورة مراجعة الاتفاق النووي مع إيران وتصحيحه وتقويته، حيث تسعى طهران لإنتاج صواريخ باليستية عابرة للقارات، حسب قوله.

وقال رويس: “إيران تقوم بتطوير صواريخها الباليستية في مواقع عسكرية، وهي المواقع التي لا يستطيع مفتشو الوكالة الذرية زيارتها”.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي حول الصواريخ الإيرانية: “طهران جعلت تطوير نظام الصواريخ القارية على جدول أعمالها، ما يعني أن إيران يمكنها استهداف أراضينا”.

وتابع رويس: “في موازاة تطوير الصواريخ، فإن الإيرانيين يعلمون أن هناك 10 سنوات حتى ينتهي الاتفاق النووي، ونحن نعلم أنه لا يمكننا إرسال مفتشي الوكالة إلى المراكز العسكرية المشتبه فيها.

وقال المسؤول الأميركي: “نعلم أن إيران أرسلت قوات الحرس الثوري وميليشات تابعة لها إلى سوريا، وكذلك أطاحت بالحكومة اليمنية الحليفة للولايات المتحدة، وبناء على كل هذه القضايا يجب السعي إلى مراجعة وتقوية الاتفاق النووي مع طهران.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكداً أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وفي حال لن تتمكن إدارته من خلال العمل مع الكونغرس بإجراء تعديلات على الاتفاق النووي فإنه سيعمل للخروج منه.

وكشف وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي ترمب بشأن إيران، تهدف إلى دعم القوى المطالبة بالديمقراطية وتغيير النظام الحاكم في طهران.