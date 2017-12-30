مجلس النواب الأمريكي يدعو لدعم التظاهرات في إيران

حث رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان، أمس الجمعة، على دعم الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين، الرافضة لسياسات الحكومة الإيرانية، والتي امتد نطاقها إلى العاصمة طهران ومدن أخرى، والتي تعد أبرز مركز ديني في البلاد.

وغرد رايان على تويتر قائلاً هي “نتاج نظام يركز على دعم المنظمات الإرهابية بدلا من التصدي لمشاكل مواطنيه”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قالت في بيان الجمعة “على الحكومة الإيرانية احترام حقوق مواطنيها، بما في ذلك حقهم في التعبير عن أنفسهم”.

وأصدرت الخارجية الأميركية، السبت، بيانا دانت فيه اعتقال متظاهرين سلميين في إيران عقب الاحتجاجات ضد النظام، والتي تدخل يومها الرابع على التوالي وتتسع لمختلف أنحاء البلاد.

وأكدت الخارجية الأميركية في بيان أنها “تتابع تقارير عن الاحتجاجات العديدة والسلمية للمواطنين الإيرانيين في المدن في جميع أنحاء البلاد”.

وأضافت: “لقد تحول زعماء إيران كدولة غنية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى بلد شرير وضعيف، أهم صادراته هو العنف وإراقة الدماء والفوضى. وكما قال الرئيس ترامب، فإن أكبر ضحايا القادة الإيرانيين الشعب الإيراني نفسه”.

وكان الناشط الإيراني، حنيف جزائري، قد قال في تغريدة إن المتظاهرين في قم رددوا شعارات مناهضة للنظام، من بينها “لا نريد جمهورية إسلامية” و”الموت لروحاني”.

وأضاف “أنهم أطلقوا شعارات معادية لتنظيمات متحالفة مع طهران، وتحديدا حزب الله اللبناني وهتفوا “الموت لحزب الله” و”سيد علي خامنئي، عار عليك”.

وقال الناشط الإيراني، رامان قافامي، إن المتظاهرين في مدينة رشت، شمال غربي إيران، كانوا لا يزالون في الشوارع في وقت متأخر من ليل الجمعة، وكانوا يرددون شعارات تدعو الشرطة إلى مساعدتهم في التخلص من الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج شبه العسكرية.

وفي مدينة قزوين، غرب طهران، دعا المتظاهرون الناس للخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم وهتفوا بشعارات أبرزها “الموت للديكتاتور”.

وكان المجلس الوطني للمقاومة في إيران، وهو تجمع يضم منظمات وأفراداً معارضين للنظام الإيراني، قد دعا المواطنين للنزول إلى الشوارع الجمعة للاحتجاج على الغلاء.

كما انتشرت الدعوات عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات في عشرات المدن والمحافظات الإيرانية يوم السبت، وعلى رأسها في العاصمة، طهران.

واعتقلت السلطات الإيرانية 52 متظاهرا من منتفضي مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، ونقلتهم إلى سجن وكيل أباد، بحسب ما نقلت منظمات حقوقية.

ترامب: العالم يراقب ايران

في المقابل، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السبت، أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين جاءت رفضا لفساد النظام الحاكم في طهران.

وقال في تغريدة إن تقاريرعدة أكدت أن الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين ثارت بعد أن “فاض الكيل بهم من فساد النظام، وإهدار ثروات البلاد على تمويل الإرهاب في الخارج”.

وطالب الحكومة الإيرانية “باحترام حقوق الشعب، بما فيها حقه في التعبير عن نفسه”.

وختم أول تغريدة له عن الاحتجاجات في إيران قائلا إن “العالم يراقبها”.