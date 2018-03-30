مجلس القضاء الاعلى: القضاة سوف يمضون لأداء واجبهم آخذين في الإعتبار أن ما تحقق

اعلن امين سر مجلس القضاء الاعلى القاضي محمد وسام المرتضى في بيان “ان رئيس مجلس القضاء الاعلى، باسمه وباسم حضرة رئيس مجلس شورى الدولة وحضرة رئيس ديوان المحاسبة، إذ يثمن ويقدر تجاوب السلطة التشريعية مع الإقتراحات التي تقدم بها مجلس القضاء والتي تضمنت أن يجري مرحليا، أي بالحد الأدنى، حفظ وتعزيز بعض الضمانات المعنوية المكرسة أصلا لتأمين إنصراف القاضي الى أداء رسالته محررا من شعور بالغبن ومن كل هاجس معكر لصفوِ الذهن”.

اضاف: “يخص المجلش فخامة رئيس الجمهورية بالشكر على عنايته وأبوته وثقته، ودولة رئيس مجلس النواب على حرصه الدائم وحكمته وغيرته، ودولة رئيس مجلس الوزراء على تفهمه وطيب مقاصده وسعة صدره، ومعالي وزير العدل على مثابرته ومواكبته؛ كما يتوجه بالتهئنة الى السادة القضاة بمناسبة هذا الإنجاز المعنوي الذي يمثل وجها من أوجه التفاعل الإيجابي بين السلطات، ويتطلع الى أن تنبري السلطة القضائية الى أداء مهامها على أكمل وجه واضعة نصب العينين بذل كامل الجهد والإرتقاء بالمستوى نوعيا وإنتاجيا، فالتحديات كبيرة والإنتظارات أكبر لكن قضاة لبنان أهل لها وهم سوف يمضون لأداء واجبهم آخذين في الإعتبار أن ما تحقق، على اهميته، لا يعدو أن يكون خطوة صغيرة على درب إنجاز الإستقلال الكلي للسلطة القضائية”.