مجلس الدفاع: بناء الجدار على الحدود الجنوبية خرق للقرار 1701

مؤتمر روما المقرر عقده نهاية شباط المقبل لدعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية والأوضاع الأمنية في البلاد، مواضيع طرحت بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قبيل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وتم استكمالها بحضور الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية.

الرئيس عون حثّ رؤساء الاجهزة الامنية على البقاء على جهوزية للحفاظ على الاستقرار الامني، كما قدمت الاجهزة الامنية نقاطا حول المساعدات التي ستقدم لدعم المؤسسات الامنية في مؤتمر روما.

وفي بيانه، قال المجلس الاعلى للدفاع أنه “تم التطرق الى ما يسمى الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للبنان والذي تنوي اسرائيل اقامته عند النقاط الـ13 التي يتحفظ لبنان عليها، والذي يعتبر خرقا للقرار 1701. وقد تقرر ان يقوم لبنان بكل الوسائل والاجراءات لمنع خرق هذا القرار”.

موضوع الجدار الفاصل ومؤتمر روما كانا ايضا محور لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون مع قائد قوات اليونيفيل مايكل بيري وتطرق البحث، كذلك الى مسألة استحداث فوج عسكري نموذجي في الجيش اللبناني منتشر في الجنوب ومهام القوات الدولية,.

وابلغ رئيس الجمهورية مطالبة لبنان بالبحث في النقاط الــ 13 التي يتحفظ عليها على طول الخط الازرق. واعتبر الرئيس عون ان بناء اسرائيل الجدار قبالة الحدود اللبنانية في ظل الوضع الراهن لـ ” الخط الازرق” لا يأتلف مع الجهود التي تبذلها القوات الدولية بالتعاون مع الجيش اللبناني للمحافظة على الامن والاستقرار على الحدود الجنوبية.

ولفت الى نشر الجيش فوجا إضافياً لحفظ الاستقرار و تطبيق القرار 1701 الذي اكد لبنان التمسك بتنفيذه بكافة مندرجاته، في وقت تستمر فيه الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.

ولاحقا، زار بيري رئيس مجلس النواب نبيه بري ، ناقلاً إليه أن الجانب الإسرائيلي أوقف نشاطه بشأن الجدار الحدودي، بإنتظار إجتماعات اللجنة الثلاثية التي ستنعقد مطلع شباط.