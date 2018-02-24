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مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة في سوريا لثلاثين يوما
مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة في سوريا لثلاثين يوما
فى:
24 فبراير 2018, 21:18
فى:
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مجلس الأمن يقر بالإجماع هدنة في سوريا لثلاثين يوما
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