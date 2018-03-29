مجلس الأمن يدين اطلاق الحوثي الصواريخ على السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الصواريخ على السعودية، معتبرا أن هذه الصواريخ تشكل تهديدا جديا لأمن المنطقة.

وأعرب المجلس، أمس الاربعاء عن قلقه من إعلان الحوثيين عزمهم استهداف السعودية ودولاً أخرى، داعيا جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216.

بدوره، أكد السفير السعودي في اليمن محمد الجابر أن المليشيات الحوثية تنفذ في اليمن سياسات إيرانية هدفها الاستمرار في تجويع الشعب اليمني وإفقاره.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي تصدت لـ104 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على المملكة، منذ 6 حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ “سكود” حتى مساء أمس الأول عندما اطلقت 7 صواريخ باليستية على عدد من المدن السعودية.