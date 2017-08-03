مجلس الأمن يتبنى قرارا بحظر تسليح الإرهابيين

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار حول منع الإرهابيين من حيازة الأسلحة، والذي أكد من خلاله على مقتضيات قراره 1373 لعام 2001.

ويقضى القرار بامتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بما في ذلك وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين.

وفي القرار الجديد دعا مجلس الأمن جميع الدول إلى النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، بغية المساعدة على وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الصكوك التي هي طرف فيها.

وكرر تأكيد اعتزامه اتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء، لتعزيز آليات رصد عمليات حظر توريد الأسلحة ذات الصلة التي يمكن أن تساعد على ضمان وقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.