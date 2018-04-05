مجلس الأمن المركزي يبحث الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات

أوعز وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الى قادة الأجهزة بتشديد الإجراءات الأمنية قبيل حصول العملية الانتخابية وفي أثنائها، خصوصا في مكافحة الرشاوى الانتخابية وإحالة الموقوفين بهذا الجرم أمام القضاء.

كلام المشنوق جاء خلال ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات النيابية في 6 أيار المقبل، وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية.

وتطرق المجتمعون إلى تأمين حماية مراكز وأقلام الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقل المواطنين ووصولهم إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صنادق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد. واطمأن وزير الداخلية إلى جهوزية القوى الأمنية لمنع حصول أي حادث قد يخل بالعملية الانتخابية.

ومتابعة للعملية الانتخابية في الخارج، تمنى المشنوق على رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، إيفاد من يراه مناسبا من أعضاء الهيئة لمواكبة النقل المباشر من مراكز اقتراع المغتربين في الخارج، يومي 27 و29 نيسان الجاري، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين.

كما انتدب ضابطا من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية لمواكبة هذا النقل.