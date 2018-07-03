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الجيش: 8 طائرات اسرائيلية معادية خرقت الاجواء اللبنانية
رويترز: مقتل نجل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في حمص السورية
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مجلس الأمن الدولي يبحث في جلسة طارئة الوضع في جنوب سوريا الخميس
مجلس الأمن الدولي يبحث في جلسة طارئة الوضع في جنوب سوريا الخميس
فى:
3 يوليو 2018, 23:27
فى:
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مجلس الأمن الدولي يبحث في جلسة طارئة الوضع في جنوب سوريا الخميس
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