مجزرة كيمياوية في دوما.. وواشنطن تحمل موسكو المسؤولية

سقط عشرات القتلى، في وقت مبكر من اليوم الأحد، نتيجة غارات بغاز الكلور نفذها النظام السوري على مدينة دوما في الغوطة الشرقية. وعلى الرغم من وجود تضارب في تحديد أعداد الضحايا حتى الآن، فان الأرقام تشير إلى أنهم بالعشرات.

وأفادت قناة “العربية” نقلا عن مصادر طبية بارتفاع عدد الضحايا إلى 100 قتيل، في حين أكدت “سكاي نيوز” ارتفاع الحصيلة إلى 150 قتيلا، بحسب ناشطين.

وكان “جيش الإسلام” اتهم، أمس السبت، قوات النظام بإسقاط برميل متفجر يحوي مواد كيماوية سامة على المدنيين في الغوطة الشرقية، معلنا عن إصابة أكثر من 500 شخص بحالة اختناق إثر الغارات على دوما.

وتحدثت منظمة “الخوذ البيضاء” في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة، عن قصف جوي بـ”الغازات السامة”، الأمر الذي سارع النظام إلى نفيه.

وكتبت المنظمة على حسابها على “تويتر”: “حالات اختناق في صفوف المدنيين، بعد استهداف أحد الأحياء السكنية في مدينة دوما بغارة محملة بالغازات السامة (كلور)”. وأرفقت التعليق بصورتين، إحداهما لطفل يحاول التنفس عبر قناع أكسجين، وأخرى لشخص يضع مياهاً على وجه طفل.

بدوره، أفاد المرصد عن وقوع 70 حالة، على الأقل من صعوبات التنفس والاختناق بين المدنيين المحاصرين في أقبية أو غرف ذات تهوية سيئة، وغير القادرين على الهروب للعثور على الهواء بعد الغارات، مشيرا إلى أنّ “11 شخصا بينهم أربعة أطفال توفوا في هذه الظروف”.

كما قالت الجمعية الطبية السورية الأميركية، وهي منظمة إغاثة طبية، إن قنبلة كلور أصابت مستشفى في دوما ادى مقتل 6 أشخاص وإن هجوما ثانيا باستخدام الغازات ومنها غاز الأعصاب أصاب مبنى مجاورا.

وقال نائب رئيس الجمعية باسل ترمانيني لوكالة “رويترز” إن عدد قتلى الهجوم الكيماوي بلغ 35 شخصا.

واشنطن تدعو لرد فوري

وبعد الهجوم، دعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي إلى “رد فوري” إذا تأكدت تقارير عن هجوم بأسلحة كيمياوية على مستشفى في دوما بسوريا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت إن “نظام الاسد وداعميه يجب ان يحاسبوا واي هجمات اخرى يجب ان تمنع فورا”. واضافت: “روسيا بدعمها الثابت للنظام تتحمل مسؤولية هذه الهجمات الوحشية”.

وكررت نويرت اتهامات اميركية سابقة الى موسكو “بخرق بالتزاماتها حيال الامم المتحدة كجهة ضامنة”، وشككت في التزام الكرملين انهاء الازمة. وقالت: “حماية روسيا لنظام الاسد واخفاقها في وقف استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا يدعوان الى التساؤل بشأن التزامها تسوية الازمة واولويات منع انتشار الاسلحة”، داعية موسكو الى المشاركة في الجهود الدولية لمنع وقوع هجمات مماثلة.

وكانت قوات الأسد استأنفت، الجمعة، هجومها على دوما بعدما تعثر اتفاق إجلاء “مبدئي” أعلنته روسيا، وتعرقلت المفاوضات مع “جيش الإسلام” المسيطر على المدينة. وقتل منذ الجمعة 48 مدنياً في غارات على المدينة، وفق حصيلة للمرصد.