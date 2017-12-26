متعاقدو اللبنانية في طرابلس: للاعتصام غدا أمام وزارة التربية

عقد متعاقدو الجامعة اللبنانية في الفرع الثالث في طرابلس، إجتماعا تم خلاله تداول ما آل إليه ملف التفرغ.

وأصدر المجتمعون، البيان التالي:

“- دعوة جميع الزملاء المتعاقدين في الفرع الثالث والفروع الأخرى في المناطق الى إنجاح اعتصام يوم غد أمام وزارة التربية الساعة 11 صباحا.

– مطالبة مجلس التفرغ بإنجاز دراسة الاستمارات قريبا، أي مع نهاية شهر كانون الثاني حدا أقصى.

– المطالبة بالحفاظ على الشفافية وإيداع المتعاقدين المعلومات عن كيفية دراسة هذه الاستمارات وإبلاغهم بنتائجها من أحل معرفة مصيرهم المهني.

– المطالبة بإنصاف المتعاقدين ودفع رواتب عقود المصالحة بأسرع وقت، بسبب ضغط المستحقات المالية المترتبة عليهم والضغط المعيشي الذي يرزخون تحت وطأته العارمة”.