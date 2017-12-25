متعاقدو الثانوي يعتصمون الأربعاء أمام التربية لمدة 14 ساعة

دعت هيئة التنسيق التعاقدية التي تضم لجان المتعاقدين في التعليم الثانوي – أساسي – مستعان – إجرائي- كلية تربية، المتعاقدين الى الإعتصام من الساعة العاشرة قبل الظهر وحتى الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء المقبل، أمام باحة وزارة التربية وداخلها وفي الشوارع المقابلة لها، على أن تعقد مؤتمرا صحافيا مركزيا ظهرا.

وأكد تجمع اللجان في بيان ان “الهدف الأول والأخير هو تثبيت المتعاقدين ضمن خطة شاملة ومدروسة موزعة على عدد من السنوات، ثم تأتي قضية رفع أجر الساعة ودفع المستحقات وحماية كل متعاقد من الطرد والاستغلال والمزاجية”.