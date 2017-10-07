متحف قيد الانشاء لتاريخ بيروت يضيء على الحضارات التي مرت عليها

كثيرة هي الحضارات التي مرّت من بيروت، وتركت اثار متنوعة جعلت من سيدة العواصم شاهدة على حقبات زمنية بعيدة. واليوم تنشط وزارة الثاقافة في الحفاظ على هذا الارث وتعريف اللبنانيين والسياح على هذا التاريخ العريق.

ويشمل مشروع وزارة الثقافة ساحة الشهداء والسراي الصغير الاثري وصولاً الى متحف بيروت التاريخي الى جانب مبنى جريدة النهار.

وانطلقت اعمال الحفر التي تواكبها عمليات كشف عن آثار وجدت في الموقع.

وسيكون متحف بيروت التاريخي أول متحف يعرض قطعا أثرية في مكان اثري أيضاً.

تقرير: شربل عبود